В Саратовской области раскрыта часть крупного мошеннического синдиката с иностранными кураторами

Российские силовики ликвидировали преступную сеть, действовавшую в 11 регионах, включая Саратовскую область.

Преступники использовали сим-боксы — устройства для управления десятками SIM-карт, через которые иностранные кураторы организовывали мошеннические звонки и ложные сообщения о терактах.

Злоумышленники нанимали россиян под видом «техподдержки», устанавливая оборудование в разных регионах для запутывания следов.

В ходе операции изъято 13 единиц оборудования и более 10 000 SIM-карт, задержано 11 подозреваемых. Рассматривается возбуждение дел по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Ольга Сергеева