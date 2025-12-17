Саратовский имам стал Почетным донором России

Заместитель муфтия ДУМ Саратовской области, имам-мухтасиб Балашовского района Ильяс-хазрат Юнкин стал донором крови в 40-й раз!

Он посетил балашовское отделение Саратовского областного клинического центра крови 15 декабря, где вновь выполнил свою донорскую миссию. Свою акцию имам он приурочил к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Ильяс-хазрат Юнкин — обладатель редкого сочетания группы и резус-фактора крови и всегда является желанным гостем в специализированных центрах. Впервые он сдал кровь в 1989 году, а регулярным донором стал уже в зрелом возрасте. К сегодняшнему дню общий объем пожертвованного имамом биоматериала составил 18 литров 800 мл.

Вклад в спасение жизней и восстановление здоровья людей — не только доброе дело, для лидера балашовских мусульман донорство — это садака.

«Да примет Аллах мое пожертвование, пусть оно принесет пользу и исцеление тем, кто нуждается в этом», — вознес дуа имам после донорской акции.

Теперь, после 40-го визита в центр крови, согласно закону РФ Ильяс-хазрат Юнкин получает звание и награду «Почётный донор России». Торжественное вручение знака и удостоверения состоится в начале 2026 года.

Ильяс-хазрат призывает всех, у кого есть возможность, делать такие же пожертвования — участвовать в сдаче крови. И сам не планирует останавливаться в этом богоугодном деле: в балашовском медучреждении своего постоянного донора ждут уже в феврале.

