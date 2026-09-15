Саратовский комитет региональной безопасности снова стал управлением в сентябре

В правительстве Саратовской области за месяц дважды переименовали структуру по безопасности.

Комитет региональной безопасности снова стал управлением — информация об этом размещена на сайте областного кабмина.

Ранее, в августе, на сайте правительства появились данные, что управление преобразовано в комитет. Глава ведомства Юрий Юрин тогда значился министром-председателем. Теперь он снова указан начальником управления.

Региональные власти эти изменения пока никак не прокомментировали.

Ольга Сергеева