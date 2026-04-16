В Саратовской области простились с воспитавшей 13 детей 99-летней труженицей тыла

В Саратовской области 15 апреля на 99-м году ушла из жизни труженица тыла Мария Ивановна Калиева.

Ветеран труда, удостоенная звания «Мать-героиня» и почётная жительница Александрово-Гайского района свою трудовую биографию начала в самом суровом 1941-м, ещё совсем юной придя работать в колхоз.

сю жизнь она была связана с животноводством: трудилась телятницей, а затем стала дояркой и на долгие годы закрепила за собой славу лучшей в районе по надоям молока.

Её общий стаж составил впечатляющие 54 года, и практически всё это время женщина оставалась в числе передовиков производства. За добросовестный многолетний труд Калиева была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также медалью «Ветеран труда».

Однако главным своим богатством она считала не награды, а семью: вместе с мужем Мария Ивановна воспитала 13 детей. Сегодня её род насчитывает 31 внука, 42 правнука и уже 10 праправнуков.

Чиновники районной администрации, которые рассказали о труженице, выразили искренние соболезнования родным и близким покойной.

Ольга Сергеева