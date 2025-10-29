Саратовский муфтий осудил нападение с ножом на женщину в мусульманском платке

Муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов осудил нападение на мусульманку в областном центе.

Имам охарактеризовал подобные проявления нетерпимости как недопустимые для современного общества. Его заявление распространило региональное духовное управление мусульман.

Информационным поводом для обращения послужил конфликт, произошедший 25 октября 2025 года на перекрестке улицы Вольской и проспекта Столыпина.

Как установили правоохранительные органы, 35-летняя жительница города вступила в словесную перепалку с несовершеннолетним из-за того, что тот осудил ее ношение платка. В ходе ссоры подросток нанес женщине ножевое ранение в спину и попытался повторить удар, но был отражен. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ее состояние оценивается как стабильное.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Задержанный подозреваемый направлен на судебно-психиатрическую экспертизу по решению Следственного комитета.

В своем обращении муфтий призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Он акцентировал, что взаимное уважение между последователями разных религий является ключевым условием для предотвращения подобных инцидентов. Кузяхметов подчеркнул, что достижение справедливости возможно только через правовое поле, а не через эмоциональные реакции.

Комментируя детали происшествия, религиозный деятель указал, что головной убор потерпевшей соответствовал мусульманским традициям, и подтвердил недопустимость насилия в отношении людей независимо от их убеждений или происхождения.

«Подобные акты нетерпимости не могут быть оправданы в государстве, сформированном многовековым соседством различных этносов и культур», — подчеркнул муфтий.

Наталья Мерайеф