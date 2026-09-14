В саратовском регионе планируют инвестировать миллионы в завод бытовой техники и гостиницу

Саратовская область представила на KazanForum проект завода бытовой техники.

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Саратовская область презентовала инвесторам три масштабных проекта: завод по производству бытовой техники, многофункциональный туристический комплекс и гостиничный комплекс. Площадка в Казани была выбрана для привлечения новых партнёров и технологий.

Презентация индустриального проекта говорит о намерении региона развивать не только аграрный сектор и туризм, но и высокотехнологичное производство. Шаг укладывается в стратегию импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России.

Появление завода бытовой техники позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и снизить зависимость внутреннего рынка от зарубежных поставок. Ожидается импульс для смежных отраслей, включая логистику и производство комплектующих.

Ольга Сергеева