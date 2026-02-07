Саратовский Минпром сообщил о реализации 5 крупных проектов и тысяче новых рабочих мест

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области сообщает о значительных успехах в реализации крупных инвестиционных проектов за последние годы.

С 2022 по 2024 год в регионе было введено в строй 32 новых производственных объекта, что создало свыше трёх тысяч рабочих мест для местных жителей.

2025 год продолжил эту тенденцию: завершение пяти важных инвестиционных проектов позволило создать дополнительно более 1000 новых вакансий. Эти результаты отражают стабильный рост промышленного сектора и активное привлечение капитала в экономику области.

Алиса Эай