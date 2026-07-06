Саратовский минтранс: исключение маршрутов из реестра не повлияет на перевозки

Министерство транспорта региона разъяснило приказ об исключении девяти межмуниципальных маршрутов, включая № 109 (Саратов – Энгельс).

В ведомстве заявили, что эта мера носит технический характер. Изменения нужны для приведения документов в соответствие с фактической маршрутной сетью.

Несмотря на ранее упоминавшиеся причины — дублирование и отсутствие заявок, — перевозки сохранены. Маршрут № 109 продолжает работать в виде схем № 109-1 и № 109-2.

В минтрансе заверили, что сокращение транспортного обслуживания не планируется: все привычные маршруты и доступность для пассажиров останутся прежними.

Ольга Сергеева