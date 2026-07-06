Татищевский район берет кредиты на 110 млн рублей

Администрация Татищевского района намерена взять новые займы.

На сайте «Госзакупки» появилась информация о планах районных властей оформить два кредита — на 45 и 65 миллионов рублей. Они выдаются сроком на один год с плавающей процентной ставкой.

Максимальная переплата по первому займу составит 7,76 млн рублей, по второму — 11,2 млн рублей. В обоих случаях она не превысит 17,2%.

Средства планируется направить на покрытие дефицита бюджета и погашение существующих долговых обязательств.

Ольга Сергеева