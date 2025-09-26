Саратовский мурал «Дорога домой» победил на фестивале «ФормАРТ» в онлайн-голосовании

Художник Илья Крылов из Саратовской области стал победителем интернет-голосования в рамках фестиваля «ФормАРТ». Его монументальная работа «Дорога домой» получила признание в номинации «Победитель фестиваля в сети».

Торжественная церемония награждения состоялась в Кирове во время закрытия фестиваля. Победа саратовского мурала подчеркивает растущее признание уличного искусства региона на федеральном уровне.

Фестиваль «ФормАРТ» является значимой площадкой для демонстрации достижений в области современного монументального искусства, объединяя художников из разных городов России.