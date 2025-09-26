В Энгельсе продавец-кассир похитила 17 тысяч рублей из кассы супермаркета

В Энгельсе возбуждено уголовное дело о краже денежных средств из сетевого магазина на проспекте Строителей. По заявлению представителя торговой точки, в кассе была обнаружена недостача в размере 17 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что хищение совершила 19-летняя продавец-кассир, которая проникла в магазин в свой выходной день в июле. Противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Похищенные деньги девушка потратила на личные нужды. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.