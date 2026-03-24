Саратовский омбудсмен подала иск в защиту жителей микрорайона Авиатор

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова обратилась в суд с исковым заявлением в интересах жителей микрорайона Авиатор.

Поводом для вмешательства правозащитника стали коллективные жалобы жителей Саратова, обеспокоенных планами застройщика возвести рядом с их домами многоэтажный жилой комплекс без создания необходимой инфраструктуры.

Как сообщила Сухова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на прошлой неделе она встретилась с жителями микрорайона, чтобы лично выслушать их позицию. После этого омбудсмен направила запросы в Правительство Саратовской области и администрацию Саратова.

«На основе полученной информации подготовила исковое заявление по дополнительным основаниям с требованием признать недействительными выданные в период 2015–2016 годов разрешения на строительство», — отметила Надежда Сухова.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что с учетом позиции правительства региона по данному вопросу будет совместно с властями добиваться защиты интересов жителей Авиатора.

Ольга Сергеева