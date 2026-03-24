В области прощаются с участниками СВО из Балакова, Красного Кута и Петровска с Саратовом

В Саратовской области прощаются с пятерыми участниками СВО.

В регионах продолжаются церемонии прощания с жителями Саратовской области, погибшими при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В Балаковском районе завтра, 25 марта, состоятся похороны двух земляков. Александр Барабаш, 1991 года рождения, погиб 3 апреля 2025 года. Андрей Мунтян, 1977 года рождения, ушел из жизни 6 февраля 2026 года.

В Краснокутском районе проводили в последний путь рядового Николая Примерова, 1986 года рождения. До участия в СВО он работал автомаляром в Москве, затем семь лет трудился в мостостроительной отрасли, принимал участие в возведении Керченского моста и моста на острове Русский. На фронт мужчина отправился добровольцем.

В Петровском районе простились с прапорщиком Алексеем Урусовым, 1984 года рождения, который погиб 9 сентября прошлого года.

Администрация Саратова также сообщила о гибели Алексея Лештаева и Артема Зорина.

