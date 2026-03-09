В одной саратовской семье все дети родились 8 марта

У всех троих детей Ирины из Саратова теперь общий день рождения — 8 Марта.

В международный женский день в семье жительницы Саратова произошло сразу два события: Ирина стала мамой в третий раз, а её новорождённая дочь разделила дату появления на свет со старшими братьями.

Как рассказали в перинатальном центре городской клинической больницы № 8, мальчики-двойняшки родились у женщины 8 марта несколькими годами ранее. Теперь у всех троих детей многодетной семьи общий день рождения.

Всего же в праздничные сутки в медучреждении появились на свет 11 малышей: шесть девочек и пять мальчиков. Для всех новоиспечённых мам сотрудники больницы подготовили небольшие подарки.

«Не обошлось без сюрпризов. Их вручали в пакетах с той самой магической и счастливой для нашей больницы и её пациентов цифрой 8», — поделились радостью в перинатальном центре.

Ольга Сергеева