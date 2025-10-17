Саратовский подросток украл 700 тысяч рублей и купил два автомобиля

В Саратове 16-летний подросток совершил кражу денег и украшений у знакомой своей матери. По данным следствия, он тайно взял ключи у родительницы и проник в квартиру женщины, откуда похитил сейф.

Из украденного сейфа злоумышленник извлек 700 тысяч рублей и золотые украшения. На похищенные средства он успел приобрести два подержанных автомобиля. Преступление раскрыто после заявления потерпевшей.

В настоящее время подросток задержан. У него изъяты золотые украшения и оставшаяся часть денег — 145 тысяч рублей. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Алена Орешкина