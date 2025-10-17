В Саратове пресекли деятельность сети телефонных мошенников

Саратовский полицейский помог раскрыть масштабную преступную схему. Организаторы из-за рубежа нанимали россиян через мессенджеры под видом работы в технической поддержке. Сотрудникам дистанционно передавали специальное оборудование для создания виртуальных АТС.

Такие станции позволяли преступникам совершать анонимные звонки жителям 11 регионов страны. Мошенники представлялись банковскими сотрудниками и распространяли ложные сообщения о готовящихся терактах.

В результате оперативных мероприятий изъято 13 единиц сетевого оборудования и более 10 000 сим-карт. Задержаны 11 подозреваемых, часть изъятых сим-карт уже фигурирует в 30 уголовных делах о мошенничестве и заведомо ложных сообщениях о терроризме.

Алена Орешкина