Саратовский «Протон» проиграл «Тулице» два очка в домашнем матче Кубка России

В областном центре прошёл первый матч четвертьфинальной серии Кубка России по волейболу среди женских команд.

Саратовский «Протон» принимал на своей площадке тульскую «Тулицу».

Хозяйки уверенно выиграли стартовую партию — 25:15. Однако затем ход игры кардинально изменился: тульские волейболистки забрали три следующих сета — 25:12, 25:14 и 25:22. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу гостей.

Ответный матч состоится 10 апреля в Туле. Серия продолжается до двух побед одной из команд, так что у саратовского клуба ещё есть шанс переломить ситуацию.

Ольга Сергеева