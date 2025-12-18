Саратовский регоператор: самые дисциплинированные плательщики за услугу по обращению с ТКО живут в Питерском и Хвалынском районах

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» подвели промежуточные итоги платежной дисциплины граждан за услугу по обращению с ТКО в этом году.

По итогам 11 месяцев уходящего года 15 районов области демонстрируют собираемость 100% и выше.

Анализ данных по начислениям и оплатам среди собственников квартир и индивидуальных жилых домов показал, что наиболее дисциплинированные плательщики за услугу по обращению с ТКО живут в Питерском и Хвалынском районах, где средний показатель собираемости составил 102%. Также в лидерах находятся Ивантеевский, Марксовский, Озинский, Перелюбский районы с показателем 101%.

Самыми недисциплинированными абонентами саратовского регоператора по итогам 11 месяцев стали жители Ровенского района (91%). Также в антилидерах находятся Правобережные районы — Аткарский (94%), Лысогорский (95%), Турковский (95%), Самойловский (96%), Калининский (96%) и др.

Максимальные суммы задолженности в пересчете на месяцы работы регионального оператора фиксируются также в Ровенском районе – 9 месяцев фактически бесплатного вывоза ТКО. Далее следуют Ершовский и Новоузенский районы – по 8 месяцев фактически бесплатного оказания коммунальной услуги.

Напоминаем, что обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Саратовский регоператор предоставил широкие возможности для жителей региона для оплаты услуги по обращению с ТКО. Удобнее всего это сделать через личный кабинет по ссылке https://citymatic64.aisgorod.ru/ или банковские приложения. Также возможна оплата в отделениях коммерческих банков и Почты России. Дополнительную информацию о начислениях можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.