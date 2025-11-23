В Саратове за 890 миллионов рублей продают большой складской комплекс

В областном центре выставлен на продажу крупный логистический комплекс за 890 млн рублей.

В поселке Зоринском продается масштабный логистический комплекс общей площадью 22 тыс. кв. метров. Объект расположен в стратегически важном месте — рядом с железнодорожной станцией, выездом на СКАД и Вольский тракт, что делает его идеальным для логистических операций в Поволжье.

Комплекс включает складские помещения с высотой потолков до 7 метров и трехэтажное офисное здание на участке 8,9 га. Продажа осуществляется через 100% долю в уставном капитале ООО.

Цена объекта составляет 890 миллионов рублей, при этом возможен торг.

Ольга Сергеева