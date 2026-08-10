Теплоходы проходят мимо: Володин хочет решить проблему с пристанью в курортном Хвалынске

Вячеслав Володин обсудил с жителями Хвалынска развитие города-курорта.

Председатель Госдумы посетил Хвалынск Саратовской области и встретился с местными жителями. Политик, для которого Хвалынск является малой родиной, отметил большой потенциал города и обсудил с горожанами перспективы его развития.

Ключевой проблемой, прозвучавшей на встрече, стало отсутствие оборудованной пристани. Из-за того, что причальная стенка находится в частной собственности, теплоходы проходят мимо города, что сдерживает туристический поток. Володин потребовал от контрольно-надзорных органов разобраться в ситуации и выяснить, кто принимал соответствующие решения.

Вопрос приобретает особую остроту в связи с планами на следующий год запустить речные перевозки на «Метеоре». Однако без причала скоростные суда не смогут заходить в Хвалынск.

Ольга Сергеева