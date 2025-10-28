В ходе СВО на фронте трагически погиб патриот из Саратова Благушин Сергей

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратова Сергей Благушин.

Некролог опубликовала администрация городской мэрии.

Губернатор области Роман Бусаргин в своем обращении выразил слова поддержки родственникам и близким погибшего военнослужащего. По словам главы региона, для всех, кому довелось знать Сергея, он навсегда останется верным товарищем и настоящим патриотом страны.

Мэр города Михаил Исаев также отметил, что жизненный путь и воинский подвиг рядового Благушина станут примером мужества, стойкости и самоотверженного служения Отечеству.

СВО длится четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не сообщается.

Ольга Сергеева