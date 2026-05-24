В Городском парке Саратова очищают пруд с кувшинками и устанавливают автополив

В Горпарке областного центра продолжаются работы по благоустройству.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по благоустройству и транспорту Артём Прохоров и председатель комитета дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Бондарев провели выездное совещание на территории парка с подрядчиками и представителями контролирующих организаций.

Сейчас очищают дно одного из прудов — из‑за этого вода временно может быть мутной. Кувшинки перед началом работ перенесли в соседний пруд, где они успешно прижились; после завершения благоустройства их вернут обратно.

Кроме того, в парке устанавливают систему автоматического полива — это поможет поддерживать растения в хорошем состоянии круглый год и снизить нагрузку на коммунальные службы.

Ольга Сергеева