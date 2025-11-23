Саратовский школьник отправил 137 тысяч рублей мошенникам ради «прокачки» персонажа в игре

В Саратове ребенок потратил более 100 тысяч рублей на прокачку игрового персонажа.

Жительница поселка Солнечный обратилась в полицию после того, как с её банковской карты пропало более 137 тысяч рублей. Выяснилось, что 8-летний сын женщины, играя в онлайн-игру с её телефона, перевел деньги неизвестному мошеннику через мессенджер за «усовершенствование» игрового героя.

По факту происхождения проводится проверка. Специалисты рекомендуют родителям контролировать онлайн-активность детей и устанавливать защиту от несанкционированных платежей.

Ольга Сергеева