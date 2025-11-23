В Саратове два месяца ищут пропавшую 55-летнюю женщину

В Саратове разыскивают женщину, пропавшую еще в сентябре этого года.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о розыске 55-летней Светланы Никоновой, которая перестала выходить на связь два месяца назад.

Приметы пропавшей: высокая (около 170 см), худощавого телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Информация об одежде, в которой она была перед исчезновением, отсутствует.

Любую известную информацию о местонахождении Светланы Александровны просьба сообщать по круглосуточным телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ольга Сергеева