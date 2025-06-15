В Саратове мужчина на Mitsubishi влетел в придорожный столб

Молодой водитель иномарки был госпитализирован.

Сегодня днем в Гагаринском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. По информации городской ГАИ, инцидент произошел в 15:30 на участке СКАД возле поселка Дубки.

28-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным столбом. В результате аварии мужчина получил травмы, после чего медики доставили его в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.