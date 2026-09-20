В Лысых Горах благоустроили сосновый бор за счет национального проекта

В рабочем поселке Лысые Горы Саратовской области завершено благоустройство лесопарковой зоны «Сосновый бор».

Лесопарк расположенной рядом с Димитриевской церковью и городским стадионом. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Экологическое благополучие».

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона, территория была выбрана по итогам Всероссийского голосования. В ходе работ участок очистили от сухостоя и валежника, обустроили пешеходные дорожки с щебеночным покрытием и смонтировали наружное освещение. В ведомстве подчеркнули, что живые деревья при этом были сохранены.

«Благодаря федеральному проекту в городах и поселках Саратовской области ежегодно появляются новые благоустроенные территории и обновляются существующие места отдыха. С 2018 года в регионе благоустроили свыше 1,7 тыс. таких территорий», — заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

В администрации Лысогорского района отметили, что присвоение территории статуса общественной зоны должно защитить ее от несанкционированных вырубок, а регулярная уборка сухой растительности снижает риск лесных пожаров.

Также работы проведены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», запущенного по указу президента РФ Владимира Путина. В свою очередь, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство общественных пространств по итогам рейтингового голосования среди жителей муниципальных образований.

Ольга Сергеева