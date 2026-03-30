Саратовский стоматолог объяснила, чем опасно самостоятельное удаление зубного камня

Дантисты предупредили об опасности домашних ультразвуковых скейлеров.

На маркетплейсах появились «домашние ультразвуковые скейлеры» для удаления зубного камня и отбеливания зубов без визита к стоматологу. Однако эксперты предупреждают: такие устройства могут быть опасны для здоровья.

Регина Бирюкова, заведующая стоматологическим отделением СГМУ имени Разумовского, пояснила, что профессиональные аппараты работают с точной настройкой мощности и обязательным охлаждением водой. Домашние аналоги уступают по качеству и безопасности — неправильное использование может повредить эмаль, вызвать микротрещины и ускорить развитие кариеса, а затем — потерю зубов.

Самостоятельное удаление камня под десной чревато воспалением и занесением инфекции, а для людей с болезнями дёсен или имплантами такие процедуры особенно рискованны.

Стоматологи подчёркивают: профессиональная чистка безопаснее, так как врач индивидуально подбирает насадки и контролирует процесс. Домашние скейлеры не заменяют визит к специалисту и могут привести к серьёзным проблемам с зубами.

Ольга Сергеева