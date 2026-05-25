Саратовский студенческий проект награжден на международном конкурсе в Москве

Лучшей стала молодежная публикация о русском языке.

Накануне Дня славянской письменности и культуры в медиацентре «Российской газеты» в Москве состоялось торжественное награждение победителей Международного конкурса «Говорим, пишем, думаем по-русски!».

В числе победителей — студентки второго курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС с проектом «Евгений Онегин», который был признан лучшей молодежной публикацией/видео о русском языке.

Проект был подготовлен под научным руководством доцентов кафедры социальных коммуникаций Елены Борисовны Хорольцевой и Мнира Рафхатовича Сулейманова. На церемонии награждения Институт представила участница творческой команды Виолетта Андреевна Полякова.

В рамках Молодёжного форума участников конкурса состоялась открытая образовательная дискуссия, посвящённая современным медиакоммуникациям, развитию журналистики и роли русского языка в цифровую эпоху. Форум объединил молодых авторов, журналистов, преподавателей и экспертов из разных регионов России и зарубежных стран, став площадкой для профессионального общения, обмена опытом и поддержки молодёжных инициатив.

«На форуме поднимались действительно важные вопросы о внедрении искусственного интеллекта в современную журналистику и массовые медиа. Обсуждались новые возможности для студентов России и Москвы, перспективы развития медиасферы. Особенно приятно было стать частью такого масштабного конкурса — это действительно место встречи творческих, талантливых и неравнодушных людей», — поделилась Виолетта Полякова.

