В Саратове завтра пройдет Стратегический день предпринимателя

Стратегический день предпринимателя состоится в Саратове в рамках Всероссийской недели предпринимательства 26 мая.

Начало мероприятия в 10:00 в «Кванториуме» СГАУ (г. Саратов, ул. Советская, 60в).

Организатор — СРО ООО «ОПОРА РОССИИ», официальный партнёр — «Комсомольская правда».

Участники получат готовые инструменты для развития бизнеса: матрицы мотивации, финансовые модели, планы, карты и чек‑листы. В ходе живых сессий с опытными модераторами‑практиками предприниматели смогут разработать конкретные решения для своих проектов.

Программа мероприятия насыщенная:

Утро (10:00–13:00). Три параллельные сессии на выбор:

«Кадровая стратегия 2026»: как удержать сотрудников без гигантского бюджета;

«Маржа утекает»: финансовая стратегия для малого бизнеса;

«Государство больше не воспринимается как естественный партнёр МСП»: актуальная логика работы бизнес‑объединения («ОПОРА РОССИИ»).

День (14:00–16:00). Ещё три сессии на выбор:

«Личная эффективность собственника»: как выйти из операционки за 3 месяца;

«Маркетинг малого бюджета»: каналы, которые работают (чаты, коллаборации, вирусный контент и не только);

«Поле бизнес‑объединений стало более конкурентным и сетевым»: формируем актуальную полезность сообщества для предпринимателей.

Завершение (16:00–16:30). Панельная дискуссия «Что сделать, чтобы стратегии сработали?».

Участие бесплатное, но регистрация обязательна по ссылке.

Ольга Сергеева