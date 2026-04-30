В Саратове почтили память полутора миллионов жертв геноцида армян

В культурном центре армянской общины «Крунк» состоялось траурное мероприятие, приуроченное к Дню памяти жертв геноцида армянского народа в Османской империи.

Представители национальной диаспоры и молодежь собрались, чтобы отдать дань уважения полутора миллионам погибших. Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику-кресту «Хачкар» — символу армянского христианского наследия. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

Организаторы мероприятия особо подчеркнули, что преступления против человечества не имеют срока давности, и призвали не допускать повторения подобных трагедий в современном мире.

Ольга Сергеева