В Саратовской области выявлен резкий рост заболеваемости ковидом за последнюю неделю

За первые шесть месяцев 2025 года в Саратовской области зарегистрировали 2107 случаев заболевания COVID-19.

По словам врачей, это в пять раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Однако в конце июня эпидемиологическая ситуация ухудшилась. За последнюю неделю зафиксировано 58 новых случаев заражения, что почти на 50% больше, чем неделей ранее. Такой рост заболеваемости специалисты связывают с сезонными факторами и циркуляцией новых штаммов вируса.

Напомним, что в 2024 году максимальное число заболевших приходилось на февраль-март, когда еженедельно выявляли до 800 случаев инфекции. В настоящее время ситуация остается стабильной, но требует постоянного контроля со стороны медицинских служб.