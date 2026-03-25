Саратовский «Технострой» оштрафовали по делу о коррупции на полмиллиона

Саратовскую фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку.

Областная прокуратура сообщила о крупном денежном взыскании в отношении строительной компании «Технострой».

Как установили правоохранители, в феврале 2025 года директор фирмы передал 300 тысяч рублей главному инженеру АО «Саратовгазавтоматика» (дочерняя структура ПАО «Газпром автоматизация»). Деньги предназначались за обеспечение приемки монолитных перекрытий, возведенных рядом с одним из объектов.

В отношении «Техностроя» возбудили производство по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Сегодня суд вынес решение — компания обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Инженер «Саратовгазавтоматики» ранее уже был признан виновным в получении взятки, сообщили в прокуратуре. Конкретная мера наказания для него не уточняется.

Ольга Сергеева