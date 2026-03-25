В Саратове спасли редкую летучую мышь, застрявшую в решетке окна

В Саратове произошла история со спасением краснокнижного животного.

Самец рыжей вечерницы был обнаружен прохожим, который возвращался с работы. Мужчина заметил, что летучая мышь застряла головой в металлической решетке окна. После того как зверька удалось вызволить, выяснилось, что у него серьезные травмы: осколки костей поврежденного крыла торчали в разные стороны.

Дочь неравнодушного горожанина связалась с волонтерами центра «Дикий Лес». Девушка оказала мышонку первую помощь и передала его специалистам. В центре рассказали, что операция была сопряжена с высоким риском — животное было крайне ослаблено из-за истощения, болевого шока и воспаления. Однако медлить было нельзя: каждый упущенный час снижал шансы на благополучный исход.

Ветеринарам пришлось ампутировать поврежденное крыло. После выхода из наркоза и стабилизации состояния «рыжик» быстро пошел на поправку. У него восстановился аппетит, и теперь он уверенно набирает вес. Угроза жизни животного миновала.

Алиса Эай