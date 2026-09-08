В аэропорту Саратова утром сняли ограничения

Утром 8 сентября аэропорт «Гагарин» возобновил работу в штатном режиме.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, что минувшей ночью воздушная гавань временно приостанавливала работу в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время аэропорт функционирует по расписанию, задержек рейсов не зафиксировано. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на табло и сайтах авиакомпаний.

Ольга Сергеева