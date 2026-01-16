В Саратове популярное кафе с видом на Волгу оценили в 15 миллионов рублей

В Саратове продают прибыльное кафе с панорамным видом на Волгу за 15 млн рублей

На продажу выставлен успешный ресторанный бизнес, расположенный в арендованном помещении на улице Чернышевского. Площадь заведения составляет 500 м², а его годовой оборот, по данным продавца, достиг 50 млн рублей при чистой прибыли в 5 млн.

Ключевые активы, включённые в сделку:

Пространство на 100 посадочных мест с просторной летней верандой.

Устоявшаяся клиентская база и действующая команда.

Доступы к социальным сетям и онлайн-ресурсам заведения.

Владелец пояснил, что средства от продажи планирует направить на инвестиции в новый масштабный проект. Ценник кафе с «живописным видом на реку Волгу» установлен в 15 млн рублей.

Ольга Сергеева