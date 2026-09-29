В «Урочище Тинь Зинь» прошли рейды против пожаров: отдыхающим раздали памятки

В выходные на территории особо охраняемой природной зоны «Урочище Тинь Зинь» прошли совместные профилактические мероприятия в рамках особого противопожарного режима.

В рейдах участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, управления ГО и ЧС администрации Энгельсского района, МУ МВД России «Энгельсское», а также отдела надзорной деятельности по Энгельсскому и Ровенскому районам ГУ МЧС России по региону.

Основные усилия были направлены на недопущение разведения костров и въезда транспорта, в том числе мототехники, в лесную зону. Отдыхающим разъяснили правила безопасного поведения и передали информационные памятки.

Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента Владимира Путина. Нацпроект направлен на сохранение окружающей среды и развитие особо охраняемых природных территорий. В Саратовской области на его реализацию в 2026 году из федерального бюджета выделено более 83,4 млн рублей, в том числе на проекты «Сохранение лесов» и «Вода России».

Ольга Сергеева