Жильцы аварийного дома на Гоголя обратились к Бастрыкину

Жительница дома № 48 на улице Гоголя в Саратове попросила защиты у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Дом построен в 1877 году. Ещё два года назад его официально признали аварийным. В квартирах разрушаются несущие конструкции, изношены трубы, течет крыша. Люди живут в сырости и плесени, однако администрация запланировала расселение лишь на 2028 год.

После вмешательства главы ведомства возбуждено уголовное дело. Бастрыкин запросил полный отчет о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жильцов.

