В Саратовской области после падения БПЛА случилось три сильных лесных пожара

Саратовская область в 2025 году оперативно ликвидировала 63 лесных пожара.

В течение года на общей площади 813 га в 19 районах региона было зарегистрировано 63 лесных пожара. Средняя площадь одного возгорания составила 13 га.

По данным министра Константина Доронина, все пожары были потушены в первые сутки (в среднем за 7 часов). На тушении работали 843 человека и 315 единиц техники. Основными причинами стали переход огня с соседних территорий (39 случаев) и неосторожное обращение с огнём (21 случай). Три пожара вызваны падением БПЛА.

На противопожарные мероприятия было выделено 158,8 млн рублей. Ущерб лесному фонду оценили в 2,3 млн рублей, что на 77% меньше, чем годом ранее. Саратовская область заняла третье место в России по скорости ликвидации возгораний.

Ольга Сергеева