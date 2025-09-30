В Саратовской области открыты горячие линии по вопросам начала отопительного сезона

По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе начали работу специальные горячие линии для решения вопросов, связанных с началом отопительного периода.

Мера направлена на оперативное реагирование на проблемы с подачей тепла в социальных учреждениях.

Для медицинских организаций (больниц, поликлиник и других медучреждений) работает телефон 8(8452) 39-18-18. Линия доступна в будние дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. В течение дня предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.