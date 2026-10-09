Саратовским школьникам рассказали о железнодорожных профессиях и показали двухэтажный поезд «Огни Саратова»

В вагонном участке Саратов-Пассажирский Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» состоялось профориентационное мероприятие для школьников.



После инструктажа по технике безопасности ребятам показали процесс ремонта пассажирских вагонов и их предрейсовую подготовку. Затем им рассказали о востребованных железнодорожных профессиях, таких как проводник пассажирского вагона, начальник поезда, слесарь по ремонту подвижного состава и осмотрщик вагонов.



Также в ходе экскурсии школьников провели по составу нового двухэтажного поезда № 9/10 «Огни Саратова», где им показали купейный вагон, СВ и вагон-бистро.



Завершилось мероприятие в музее вагонного участка, где учащимся рассказали об истории развития железнодорожного транспорта и разрешили примерить служебную форму сотрудников разных исторических эпох.



