В Балашовском районе отремонтировали 46 километров дорог

В Балашовском районе Саратовской области в этом году завершен ремонт 46 километров дорог.

В объем работ вошел и переходящий объект 2025–2026 годов. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Ремонт охватил четыре ключевых объекта. Первый — маршрут Балашов — село Пады, который состоит из двух дорог. Второй — автоподъезд к поселку Октябрьский. Третий — дорога село Пады — станция Пады. Четвертый — автоподъезд к селу Лесное и участок трассы Балашов — Ивановка.

Сегодня представители ведомства вместе с журналистами отправились в Пады и поселок Октябрьский, чтобы зафиксировать состояние всех отремонтированных дорог. Это позволит наглядно оценить масштаб преображения после завершения ремонта.