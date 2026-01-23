У вокзала в Саратовской области в столкновении легковушек пострадала женщина

Вечером 22 января в городе Балаково Саратовской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По данным областного управления ГАИ, столкновение двух легковых автомобилей случилось около 19:50 на участке дороги рядом с местным железнодорожным вокзалом.

Участниками аварии стали «Лада Приора» под управлением 19-летнего водителя и Daewoo Nexia, за рулём которой находилась 45-летняя женщина. По предварительной информации и фотографиям с места, «Приора» совершила удар в боковую часть иномарки. От столкновения автомобиль «Лада» получил значительные повреждения.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia с травмами была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева