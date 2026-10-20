Саратовским УК выписали штрафы на 30 млн рублей

В Саратовской области с начала года в отношении УК, ТСЖ и ЖСК по итогам проверок выписали штрафы за нарушения на 30 млн рублей.

Об этом во время рабочего совещания с губернатором Романом Бусаргиным рассказал начальник Госжилинспекции региона Станислав Данилов.

Как отметил Данилов, большое количество обращений граждан связано с работой управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. В этом году инспекторы усилили контроль за этим направлением и только за девять месяцев провели 980 контрольно-надзорных мероприятий — почти на 150 больше, чем за весь 2025 год. В итоге выявили множество нарушений и выписали штрафы на сумму свыше 30 млн рублей, тогда как за 2025 год она составила лишь 14,8 млн рублей.

Кроме того, на совещании обсудили передачу части полномочий ГЖИ администрациям всех городов региона. По мнению Бусаргина, это позволит усилить надзор за организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Губернатор поручил оказать содействие муниципалитетам в подготовке специалистов.

«На примере Саратова, Энгельса и Балаково, где полномочия были переданы ранее, мы видим, что работа с организациями, обслуживающими дома, выстроена на системном уровне. Регулярные рейды сотрудников администрации позволяют оперативно решать многие вопросы жителей по качеству коммунальных услуг. Поэтому принято решение распространить такую практику по всем городам», — подчеркнул Бусаргин.