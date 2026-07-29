Депутат Усова: С коллегами поддержали ряд важных для жителей региона вопросов

Мария Усова анонсировала масштабные изменения в жизни саратовцев.

В стенах регионального парламента сегодня прошло ключевое заседание, по итогам которого был принят пакет важных социальных поправок.

О решениях, которые кардинально изменят жизнь тысяч семей, рассказала депутат областной Думы, генеральный директор холдинга «Волга-Медиа» и региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России» Мария Усова.

По словам парламентария, «Единая Россия» консолидировано проголосовала за перераспределение бюджетных средств, чтобы закрыть самые насущные потребности жителей. В центре внимания оказались три главных направления: образование, городская инфраструктура и здоровье нации.

Горячие обеды и свобода от родительской платы

Главной сенсацией заседания стало расширение программы бесплатного горячего питания. Если раньше меры поддержки действовали для учеников в малых городах, то теперь эстафету подхватили крупнейшие муниципалитеты.

«Теперь учащиеся 5–11 классов школ Саратова, Балакова и Энгельса будут получать горячие обеды абсолютно бесплатно, — заявила Мария Усова. — Кроме того, мы полностью освободили родителей этих городов от платы за присмотр и уход за малышами в детских садах».

Это решение стало логичным продолжением инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина, которую ранее уже опробовали в городах с населением до 100 тысяч человек. Теперь мегаполисы региона догнали эту планку.

Обновление на рельсах и стройках

Помимо социальных выплат педагогическим работникам и помощи многодетным семьям, депутаты утвердили средства на комплексное развитие городского электрического транспорта. В планах — не просто ремонт, а полное обновление трамвайных и троллейбусных сетей областного центра.

Также деньги пойдут на благоустройство Саратова, укрепление материальной базы больниц и школ, а также возведение новых социально значимых объектов, которые ждут жители окраин.

Вейпы под запретом: эксперимент на пять лет

Одним из самых резонансных пунктов повестки стала борьба с курением. С 1 марта 2027 года на территории Саратовской области стартует масштабный эксперимент.

«В течение пяти лет, вплоть до весны 2032 года, в регионе будет полностью запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, — подчеркнула Усова. — Также мы точечно ограничим торговлю классическими сигаретами».

По мнению законодателей, эти жесткие меры — единственный способ защитить молодое поколение от пагубной зависимости и сохранить здоровье нации, которое является приоритетом государственной политики.

Ольга Сергеева