Саратовское село «в воздухе» обзавелось дорогой

Завершается ремонт дороги к селу Вязьмино в Петровском районе.

Это уже второй районный автоподъезд, на котором в этом году появился асфальт, — сообщил глава района Максим Калядин.

— С Вязьмино вообще была парадоксальная ситуация. Село как будто висело «в воздухе» — до этого года к нему не было официального дорожного подъезда. Мы проинветаризировали дорогу, поставили ее на учет. И сразу же решили отремонтировать. Сейчас подрядчик заканчивает укладку асфальта к селу. Протяженность небольшая, меньше 300 метров. Но дорога важная: связывает Вязьмино с региональной дорогой, по ней ходит автобус. Напомню, в июле мы полностью отремонтировали дорогу к селу Ножкино длиной 720 метров. А на этой неделе объявили повторный аукцион на ремонт тех районных дорог, который так и не выполнил ООО «Дорожник», — написал в своем ТГ-канале Калядин.