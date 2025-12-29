Саратовское УФАС обнаружило в сети непристойную рекламу салона эпиляции

В распространённой рекламе салона эпиляции были использованы непристойные образы.

Согласно данным Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Саратовской области, в ходе рассмотрения дела нарушителем был признан индивидуальный предприниматель (физическое лицо).

Рекламные материалы недопустимого характера (что именно было изображено в объявлении, не уточняется — ред.) размещались в сервисе электронной почты Mail.ru и социальной сети «ВКонтакте».

По итогам расследования нарушителю было направлено официальное предписание, обязывающее прекратить противоправные действия.

Ольга Сергеева