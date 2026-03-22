Власти Саратова с начала 2026 года снесли 142 незаконных объекта

В Саратове подвели итоги рейда по незаконным постройкам: снесено 142 объекта с начала года.

Глава Саратова Игорь Молчанов провел совещание с районными архитекторами и замами глав администраций, где обозначил новые задачи по наведению порядка в городе. С начала 2026 года с карты областного центра исчезли 142 самостроя. Только за последнюю неделю демонтировано 26 объектов.Среди ликвидированных значатся 40 гаражей и 102 нестационарные торговые точки. Параллельно ведется борьба с незаконной рекламой: на проспектах Строителей и Ленина, улицах Киселева и Вольской убирают несогласованные баннеры и вывески на иностранных языках. С января демонтировано 45 таких конструкций.

Молчанов поручил чиновникам выстраивать диалог с законопослушным бизнесом, призвав предпринимателей активнее заниматься благоустройством прилегающих территорий. «Чистые входные группы, уборка мусора, аккуратные фасады — это стандарт ответственного бизнеса», — заявил градоначальник.

Ольга Сергеева