В Саратовской области высадят 4 тысячи гектаров леса в рамках нацпроекта

В Саратовской области в этом году будет высажено 4 тысячи гектаров новых лесов, что позволит значительно укрепить экологический потенциал региона.

Масштабные работы по лесовосстановлению ведутся по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина при поддержке Правительства Саратовской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Как сообщил глава региона, на увеличение площади лесов уже направлено 20 миллионов рублей, еще 13 миллионов — на закупку необходимого оборудования. В весенней кампании будет задействовано 75 единиц различной техники. Основные породы, которые высаживаются в регионе, — дуб, сосна и белая акация, хорошо адаптированные к местным условиям. Ежегодно в лесопосадочных мероприятиях принимают участие тысячи жителей области: волонтеры, школьники, активисты.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который был запущен по решению Президента РФ Владимира Путина. Работа идет сразу по нескольким направлениям: сохранение лесов, создание инфраструктуры для переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов.

Ольга Андреева