Собственникам квартир на Блинова выдали сертификаты на новое жильё

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области выдало сертификаты на приобретение нового жилья 28 собственникам квартир в пострадавшем подъезде дома №2 на улице Блинова. Документы оформлены в оперативном порядке по поручению губернатора Романа Бусаргина.

Владельцы квартир могут выбрать жильё в любом районе города — как на первичном, так и на вторичном рынке. Сумма сертификатов рассчитана исходя из стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ для социальных программ. Дополнительно все пострадавшие получат материальную компенсацию за утраченное имущество.

Министр строительства Михаил Бутылкин отметил, что специалисты ведомства проводят консультации по использованию сертификатов и помогают с подбором подходящего жилья. Работа по поддержке пострадавших продолжается.