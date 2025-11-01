Учительница музыки продала квартиру в Саратове и отдала часть денег аферистам

В Саратове 62-летняя преподавательница музыки стала жертвой мошенников, лишившись квартиры и 4,7 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД, в сентябре женщине позвонила неизвестная, представившаяся специалистом по замене домофонов, и выманила код из SMS.

Вскоре на электронную почту пенсионерки пришло письмо о взломе её аккаунта на «Госуслугах». Позвонив по указанному номеру, женщина узнала, что якобы стала фигурантом уголовного дела, и для снятия подозрений ей предложили перевести все средства на «государственный резервный счёт».

Несмотря на то, что саратовчанка была осведомлена о подобных схемах обмана, она в течение нескольких дней снимала и переводила деньги мошенникам, а также продала квартиру и перечислила часть вырученных средств. Попытка снять оставшиеся деньги была заблокирована банковской системой.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ольга Сергеева